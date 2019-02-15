Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos'tan bu yana kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ağustos'tan bu yana kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Albayrak, "Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok" dedi.

Albayrak, "Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Hani yoktu bu ürünler, yoktu bir de baktık düşmeye başladı. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor, daha inmeden hemen fiyatlar üçte birine düşmeye başladı. Birçok farklı büyükşehirden de talep gelmeye başlamış, İzmir de bunlardan bir tanesi. İzmir'de de tanzim satışların açılması noktasında gerekli desteği verebiliriz" ifadelerini kullandı.