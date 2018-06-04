Bakan Ağbal'dan '3600' açıklaması: Emekliler de yararlanacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak' dedi.

AKP seçim öncesi yatırımlarına devam ediyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilik ek göstergelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız" diyen Ağbal, "Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" ifadelerini kullandı.