Bakan açıkladı: 215 binden fazla ByLock hesabı tespit edildi

Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma ve iddianamelerde 'örgüt delili' olarak kabul edilen ByLock kullanımıyla ilgili bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu, ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettiklerini" açıkladı. Soylu ayrıca 2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlendiğini kaydetti. Buna göre, içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlardan yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. ByLock, "FETÖ" soruşturmalarıyla ilgili iddianamelerde "delil" sayılıyor.