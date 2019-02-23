Bahçeli'den 'patlıcan, biber' açıklaması: Beka giderse dünyamız biter

Artan meyve-sebze fiyatlarına ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Konu az yedim, çok yedim konusu değildir. Beka giderse dünyamız gider' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artan fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamada "konu az yedim, çok yedim değil" ifadelerini kullanarak "Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner" dedi.

"Beka"nın propagan içermediğini öne sürerek şu şekilde konuştu: "Bugün aldığımız patlıcan, biber, patates mesela bir kilogram az, iki kilogram çok olabilir. İşimiz yoksa yarın olur, yoksulsak gün gelir varlığa kavuşuruz. Yani konu az yedim, çok yedim konusu değildir. Bunların hepsi aşılır, ama beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner."

Açıklamasında CHP'li Deniz Baykal'ın milletvekili yemini etmesine değinen Bahçeli "Sayın Deniz Baykal’ın uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği milletvekili yemin törenine damga vuran beraberlik ruhu keşke hayatın her alanına yansımış olsaydı" dedi.