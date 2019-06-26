Bahçeli'den 23 Haziran açıklaması: Kimse orasını burasını oynatmasın

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Tekkede derviş olanlar dışarıda keşiş olanlarla işimiz olmaz. MHP İstanbul'da bin yıllık kardeşliğin yanında yer almıştır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"23 Haziran seçimlerinde hakikatın yanında yer aldık. Cumhurun yanında olduk. Üzerimize ne düşüyorsa yaptık" diyen Bahçeli, "Çok şükür müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Tekkede derviş olanlar dışarıda keşiş olanlarla işimiz olmaz. MHP İstanbul'da bin yıllık kardeşliğin yanında yer almıştır. MHP Cumhur ittifakının yanında çalışmış. İstanbul'a bir mitil attık alayı kayış kopardı. Malum çevreler militanlaştılar. Sevgisizliğin mimar başı hale geldi. Zavallılar ne bilsin. Onların çoktan tutuşmuş fitili. MHP dediğini yaptı, sözünü tuttu" ifadesini kullandı.

Bahçeli S-400 meselesi ile ilgili "ABD'nin S-400 üzerinden tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir" dedi.