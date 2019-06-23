Bahçeli: Erken seçim kötülük, Yenikapı ruhuna sadığız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulundu.

"Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir" diyen Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir.Kaldıki Türkiye’nin artan sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir" diye konuştu.