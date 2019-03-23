Bahçeli: Erdoğan ile 5 kere görüştük, kanka halindeyiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerine ilişkin, 'Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da...Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP ve AKP arasında devam eden Cumhur İttifakı'nın gidiş hattından memnun olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli, "Cumhur İttifakı ve ittifakı oluşturan siyasal kurumların birbirlerine karşı saygılı ve uyumlu çalışma alışkanlığını kazanmış bir yapı ile yoluna devam ettiğini" savunan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis genel seçimlerdeki birlikteliği ve karşılıklı uyumlu çalışmaları buraya da yansımıştır. Şu an için Cumhur İttifakı sağlıklıdır, kararlıdır, uyumludur. Küçük, büyük hiçbir sorunla da karşı karşıya bulunmamaktadır. 31 Mart akşamı da bunun sonucunu göreceğiz." diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI İLE 5 DEFA GÖRÜŞTÜK'

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın içeriğine de değinerek, 30 büyükşehirde bir uzlaşma, 51 ilde ise partilerin tamamen kendi adayları ile çıkma prensibi konusunda anlaşıldığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Osmaniye'de aday çıkarmayacakları yönündeki açıklamasının ardından kendilerinin de Rize'de aday çıkarmama kararı aldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ittifak kapsamında yaptıkları görüşmelere ilişkin de bilgi veren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Çok sık da görüşmüyoruz…Çok nadir bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da…Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz."

'İMKANLAR PKK'YA AKTARILIRSA YENİDEN KAYYUM TAYİN EDİLMESİ LAZIM'

"Seçimde Doğu ve Güneydoğu'da kayyum öncesi oylar alınırsa nasıl bir durum söz konusu olacak?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Kayyum öncesindeki oy alınırsa ve kayyum öncesindeki gibi belediyecilik yapılır, hendekler, tüneller kazılır, imkanlar PKK'ya aktarılırsa yeniden kayyum tayin edilmesi lazımdır. Bunun tavizi olmaz Bu kadar açık söylüyorum. Bunun demokrasiyle de alakası yok, oylarla da alakası yok. Oyların Güneydoğu Anadolu'da hangi şartlarda, nasıl verildiği de bellidir. Bütün bunları dikkate aldığınız takdirde tekrar onların da bu hataya düşmemeleri lazım."