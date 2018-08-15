Bahçeli bu soruya yanıt vermedi: MHP dolardan ne kadar kazandı?

2018 yılı içinde 100.5 milyon dolar hazine yardımı alan MHP, bu yardımdan artan ve dolara çevirdiği tasarruflarını önceki gün TL'ye çevirdi. MHP'nin bu işlemden kadar kazandığı merak konusu olurken, Bahçeli bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi ancak rakamı açıklamadı.

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi’nin döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı.

Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, geçtiğimiz Cuma akşamı döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi kararını aldıklarını vurgulayan Karakaya, “İlk mesai günü olan Pazartesi günü itibarıyla döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Ancak, kaç dolar bozdurulduğu hakkında bilgi verilmedi.

MHP HAZİNE'DEN 100.5 MİLYON LİRA YARDIM ALDI

Bu yılın ocak ayında MHP 'ye 33,5 milyon lira Hazine yardımı yapıldı. Seçim kararının alınmasının ardından Haziran ayında da MHP 67 milyon lira daha Hazine yardımı aldı.

MHP'NİN KÂRI NE KADAR?

MHP'nin 2018 yılı içinde aldığı 100.5 milyon liralık hazine yardımının ne kadarını seçim kampanyasında harcadığı ve ne kadarını dolara çevirdiği bilinmiyor. Ancak çok fazla miting yapmayan Bahçeli'nin hazine yardımının yaklaşık yarısını artırdığı düşünülürse, MHP'nin yaklaşık 50 milyon lirası bankalarda değerlendirildi.

MHP bu paranın tamamıyla dolar aldıysa, kurdan büyük bir kâr elde ettiği hesaplanıyor. 15 Haziran 2015 itibariyle dolar/TL kuru 4.73 seviyesindeydi.

MHP 'nin doları bozdurduğu 14 Ağustos 2018'de ise dolar 6.80 TL'den işlem görüyordu.

Bu durumda MHP , Haziran ayında 4.73'ten 50 milyon TL'lik dolar alıp önceki gün 6.80'den bozdurduysa, dolar alım satımından yaklaşık 22 milyon TL kâr etmiş görünüyor.

BAHÇELİ O RAKAMI AÇIKLAMADI

MHP'nin dolara çevirdiği ve önceki gün bozdurduğu hazine yardımının miktarı, bugün bir basın toplantısı düzenleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bahçeli ise o soruya şu şekilde yanıt verdi:

"MHP hazine yardımının dışında hiçbir kişi ve kuruluşa yanaşmaz. Hazineden ne almışsak partimizi onunla yönetmeye çalışırız. Bu arada bazı değerlendirmeler yapılırken. Dövize yatırılan bazı banka mevduatlarımız da bulunmaktadır. Esas merak edilenler, çok holdingten beslenenlerin kimler olduğu, ne kadarını döviz ne kadarı TL ve avrodan aldığını öğrenmek isteriz."