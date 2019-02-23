Bahçelerden lahana çaldığı iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Bursa’da bahçe ve bostanlardan meyve ve sebze çalıp semt pazarlarında düşük fiyata sattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bahçe ve bostanlardan çaldıkları iddia edilen 8 ton meyve-sebzenin bir kısmını semt pazarında düşük fiyatla satmaya çalıştıkları belirtilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine takibe alınan şüpheliler, çaldıkları iddia edilen meyve-sebzeyi Bursa merkezde bulunan semt pazarında satmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada paketlenmiş halde bulunan çoğu lahana olmak üzere 8 ton tarım ürününün bulunduğu, ürünlerin bahçe sahiplerine teslim edildiği belirtildi.