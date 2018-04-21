AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Irmak'ın bireysel başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, önceki gün milletvekilliği düşürülen HDP'li Selma Irmak'ın 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla aldığı 2.5 yıllık hapis cezası kesinleştiği için milletvekilliği düşürülen HDP'li Selma Irmak'ın, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvurunun "kabul edilemez" olduğuna karar verdi.

Temel hak ve özgürlüklere saygının, devletin tüm organlarının anayasal ödevi olduğu ve bu ödevin ihmal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan hak ihlallerinin düzeltilmesinin idari ve yargısal makamların görevi olduğu belirtilen kararda, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan, sonra tutuklanan kişinin gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruda ihlal sonucuna varılmasının, özgürlükten mahrum kalmanın sona ermesi bağlamında başvurucunun kişisel durumuna bir etkisinin olması mümkün görünmemektedir. Gözaltına alma kararı hukuka aykırı da olsa kişi hakim tarafından tutuklandığından, gözaltı kararının hukuka aykırı olduğu yönündeki bir tespit ve ihlal kararı tutuklu kişinin serbest kalmasına tek başına imkan vermeyecektir. Bireysel başvuru kapsamında verilecek muhtemel bir ihlal kararı, talep etmesi halinde başvurucu lehine tazminata hükmedilmesi sonucunu doğurabilecektir. Başvurucunun yasama dokunulmazlığından yararlanması nedeniyle tutuklanamayacağı söylenemez. Başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı bulunmaktadır."