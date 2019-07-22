Aydın Doğan gözünü yeni ihaleye dikti

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve özelleştirilmesi gündemde olan Milli Piyango'yu Aydın Doğan'ın satın almak istediği ileri sürüldü.

Medyadan çekilen Aydın Doğan'ın Milli Piyango'yu satın almak istediği iddia edildi.

2009 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından ihaleye çıkarılan ancak istenen fiyata ulaşılamadığı için askıda kalan Milli Piyango, 2014 yılında gerçekleştirilen ihaleyle 2 milyar 755 milyon dolar teklif sonrası Net Şans-Hitay Ortak Girişim’e verilmiş, bedelinin zamanında yatırılamaması nedeniyle ihale iptal edilmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, Milli Piyango İdaresi’nin Türkiye Varlık Fonu’na devrinden sonra yeniden özelleştirme süreci başladı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından Milli Piyangonun özelleştirilmesi için İngiltere merkezli Ernst & Young şirketine yetki verildiği iddiası da gündeme geldi.

İddiaya göre, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarını Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satan Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Milli Piyango ihalesine hazırlanıyor.