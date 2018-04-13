Aydın Doğan D&R'ı da sattı: İşte D&R'ın yeni sahibi...

Gazete ve televizyonlarını AKP'li Demirören Grubu'na satan Aydın Doğan, D&R'ı da Sabah-ATV'nin sahibi olan AKP'li Turkuaz Grubu'na sattı.

Doğan Holding, gazete ve televizyonlarının ardından D&R'ı da satma kararı aldı.

Medyanın bir diğer AKP'li tekeli Turkuaz Grubu'na satılan D&R'a ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle: