Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Türkiye

Fiyatlar, satın alma gücüne göre oranlandığında Türkiye, Avrupa’da alkolün en pahalı ikinci ülke oldu

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, satın alma gücüne göre hesaplandığında Türkiye, 37 Avrupa ülkesi içinde alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke oldu.

Türkiye'nin satın alma gücü hem AB ortalamasından yüzde 35 düşük, hem de Türkiye'de alkol fiyatları AB ortalamasından yüzde 65 daha pahalı.

Alkolün en ucuz olduğu Avrupa ülkesi ise Lüksemburg.

Satın alma gücüne göre eşdeğer miktarda parayla Türkiye'de 0.4 litre alkollü içki alabilirken, Lüksemburg'da 2.73 litre içki alabiliyorsunuz.

Lüksemburg'u ucuzlukta Almanya, İsviçre ve Hollanda takip ediyor.