Atatürk Orman Çiftliği arazisi Özel Kuvvetlere kiralanmış

Atatürk Orman Çiftliği'ni hedef alan talan süreci tüm hızıyla devam ediyor. 14 Mart'ta alınan Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile birlikte Erler Mahallesi'nde bulunan 800 bin metrekare tarımsal alanın 250 bin metrekaresi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri olarak AOÇ Müdürlüğü’nden kiralanmış.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Atatürk Orman Çiftliği alanlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı kullanımlara son verilmelidir. Özel Kuvvetler AOÇ arazisinde değil, başka yerde konuşlansın” dedi.
'AOÇ'NİN KURULUŞ AMACINDAN ZERRE KADAR ANLAMIYORLAR'
Candan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“2019 yılının ilk üç ayında neredeyse 1,5 milyon metrekare AOÇ alanında kopartıldı. Bu artık iflah olmaz bir hukuksuzluk ve vicdansızlık. Şimdide MSB tarafından özel kuvvetler komutanlığı konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla AOÇ Müdürlüğü'nden 250 bin metrekare kiralanmış. Bu alana ilişkin yeni gündeme düşen şaşırtıcı bir gelişme. MSB'nin askeri alan ihtiyaçları olabilir ama bu alan ihtiyaçları AOÇ arazileri üzerinden giderilemez. Zira alan birinci derece doğal ve tarihi SİT alanıdır ve AOÇ Kanununun çizdiği çerçevede Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışı doğrultusunda kullanılması zorunluluğumuzdur.
AOÇ Müdürlüğünden hem de Milli Savunma Bakanlığından kira sözleşmesini isteyeceğiz. AOÇ Müdürlüğünün AOÇ'nin amacı dışında kullanıma hizmet edecek bu kira sözleşmesini yapması hukuka aykırıdır. Bu konuda tüm yargısal süreçleri tüketeceğiz. Diğer taraftan 333 sayılı meclis kararı ile MSB tarafından 3257 ada 5 parsele özel plan değişiklikleri onayı talep edilmiş, Belediye meclisi doğal ve tarihi SİT alanı kısmı için koruma kuruluna sevk kararı vermiş, kalmayan kısım için plan değişikliklerini onaylamış. Bu planlar da tarafımızdan dava konusu edilecek, zira alan AOÇ planlarında tarımsal üretim alanı kullanımındadır.
AOÇ planlarının parsel bazında değiştirilmesi suretiyle onlarca kere alanların tarumar edilmesine neden olan yöneticilerin AOÇ'nin amacı ve kuruluş ilkeleri ile Cumhuriyetin kurucu değerlerinden hiçbir şey anlamadıkları, anlamak istemedikleri son derece açıktır.”