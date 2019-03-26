Atatürk Orman Çiftliği arazisi Özel Kuvvetlere kiralanmış

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 250 bin metrekaresi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri olarak AOÇ Müdürlüğü’nden kiralanmış. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sürecin peşini bırakmayacaklarını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Atatürk Orman Çiftliği'ni hedef alan talan süreci tüm hızıyla devam ediyor. 14 Mart'ta alınan Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile birlikte Erler Mahallesi'nde bulunan 800 bin metrekare tarımsal alanın 250 bin metrekaresi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri olarak AOÇ Müdürlüğü’nden kiralanmış.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Atatürk Orman Çiftliği alanlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı kullanımlara son verilmelidir. Özel Kuvvetler AOÇ arazisinde değil, başka yerde konuşlansın” dedi.

'AOÇ'NİN KURULUŞ AMACINDAN ZERRE KADAR ANLAMIYORLAR'

Candan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: