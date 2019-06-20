Askerlik düzenlemesine yeni bedelli maddesi eklendi: 460 bin kişi yararlanabilecek

Bakaya ve yoklama kaçaklarına kurasız bedelli hakkı verecek düzenlemenin hazırlığına başlandı.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren, askerlik süresini altı aya indiren yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri sürerken bakaya veya yoklama kaçakları için de yeni bir düzenleme gündeme geldi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, teklif bakaya veya yoklama kaçaklarının bir kereliğine mahsus olmak üzere bedelliden yararlanma hakkı getiriyordu ancak 460.000 vakaya ve yoklama kaçağı olmasına karşın bedelli kontenjanının 145.000 olarak belirlenmesi karışıklığa neden olmuştu.

Kurada çıkmayan bakaya veya yoklama kaçaklarının yeniden kaçak durumuna düşmesi ihtimali iktidar ve muhalefet arasında formül arayışına neden oldu.

AKP grup başkanvekili ile muhalefet grup başkanvekilleri arasında görüşmeler sırasında gündeme gelen formüle göre, 460.000 bakaya ve yoklama kaçağı bir kereliğine mahsus olmak üzere kuraya girmeksizin bedelliden yararlanabilecek.