Arınç konuştu, MHP'liler alanı terk etti

Manisa Yunus Emre ilçesinde konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP’li Cengiz Ergün’ü hedef alarak MHP'lileri kızdırdı. Arınç'ın sözleri üzerine MHP'liler alanı terk etti.

Manisa Yunus Emre ilçesinde Çamlık Kültür ve Taziye Evi açılışına katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP’lileri kızdırdı.

Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Cengiz Ergün’ün "düne kadar AKP’li belediye başkanı Mehmet Çerçi’ye arkasını döndüğünü" söyleyen Arınç, “Eh 5 yıl sonra Allah ömür verirse Çerçi mi gider büyükşehre, başkası mı kalır onu göreceğiz” dedi.

'MANİSA'DAN AYAĞINI ÇEKSİN'

AKP’li Çerçi’nin büyükşehir adaylığını gönlünden geçirdiğini söyleyen Arınç, “Bu kadar hizmete bu yakışır kardeşim. Onun da (MHP’li Ergün) 3 dönemi dolacak, o da gitsin İzmir’e büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Manisa’dan çeksin ayağını artık” dedi.

Bu sözlere tepki gösteren bazı MHP’liler konuşma alanından ayrıldı.