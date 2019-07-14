Aracılar devreye girdi: Erdoğan'dan sürpriz görüşme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti çalışmaları sonrası bir süredir partiden uzak düşen isimlerle temas kurmaya başladı. Erdoğan'ın aracıların devreye girmesi sonrası Mehmet Şimşek'le görüştüğü ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süreden beri partiden uzaklaşan isimlerle bir araya gelmeye başladı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere’de danışmanlık görevi üstlenen ve sık sık Londra’da kalan Mehmet Şimşek konusunda önce temas sağlandı. Yaptığı sözleşme gereği, bir yıl boyunca danışmanlık işi dışında hiçbir görevi kabul edemeyen Şimşek’in aracıların talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya geldiği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN GÖREV TALEBİ

Önceki gün partinin genel merkezinde gerçekleşen görüşmenin iki saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin çalışmalarını parti içinde sürdürmesi ve gerekirse danışman olarak kendisinden yararlanılabileceğini dile getirdiği öne sürüldü. Şimşek’in, ekonomideki gelişmelerle ilgili görüşlerini dile getirdiği ancak şimdilik siyasi bir görev üstlenmekten yana olmadığını ifade ettiği belirtildi.