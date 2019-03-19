İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini terörist ilan etmesine atıfta bulunarak, Antalya mitinginde, 'Antalya’nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Antalya'da ortak miting düzenledi.

İlk konuşmayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek yaparken, Böcek'in ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu.

"Sayın Erdoğan beni 250 milyon TL, 50 milyon dolarlık mahkemeye verdiğini söyledi. Beni Mehmet Cengiz zannetti. Sayın Erdoğan olsa dükkan senin ama yok. Emekli maaşıma haciz koydurursun olur biter. Çok kızdıysa terörist işine söyleyeyim mi var mısınız?" diyen Akşener, "Antalya’nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz? Battı balık yan gidermiş, bir dahakine 500 milyon versin. Muhittin Böcek’in rakibi Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının rakibi de Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasına şu şekilde devam etti: