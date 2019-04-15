Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Ankara'da özel halk otobüsünün belediye temizlik aracına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ankara'da Mamak-Kızılay-Batıkent hattında çalışan özel halk otobüsü Mamak Saimekadın Kavşağı'nda belediye temizlik aracına arkadan çarptı.

Kazada büyük çapta hasar meydana gelen özel halk otobüsündeki yolculardan 9'u ile temizlik aracı şoförü Bağlıkoca yaralandı.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.



Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.



