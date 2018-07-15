Ankara'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle kapalı yollar

Ankara'da 15 Temmuz etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Kızılay Millî İrade Meydanı’nda yapılacak etkinlik ile ilgili alınacak "emniyet tedbirleri" kapsamında, 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00’den etkinlik sona erene kadar;

GMK Bulvarı (Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası),

Atatürk Bulvarı (Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Sıhhiye Meydanı arası),

Ziya Gökalp Caddesi (Kolej Meydanı ile Kızılay Millî İrade Meydanı arası),

Millî Müdafaa Caddesi,

Kumrular Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokaklar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı konusunda uyardı.