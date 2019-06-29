Ankara Belediyesi'nin satış ilanı verdiği varlıklar TOKİ'ye devredilmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin 600 milyon lira alacağına karşılık satılması planlanan gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiğini öğrendiklerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin alacaklarına karşılık satılması planlanan gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiğini ve belediye iştiraklerine atama yetkisinin kısıtlanmaya devam ettiğini açıkladı.

Yavaş, belediyenin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümet ile anlaşma yaptığını ve 600 milyon lira alacağı olduğunu söyledi.

Alacağa karşılık belediyeye “Ankara’daki maliye hazinelerini satın, paranızı alın” denildiğini aktaran Yavaş, “Bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı. Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor” dedi.

'DAVUL BAŞKASININ TOKMAK BAŞKASININ OLMAZ'

Göreve başlamalarından önce belirlenen belediye şirketlerinin yönetimlerinden kaynaklı sorunlar yaşandığında sorumlunun kendileri olarak görüldüğünü ifade eden Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın sık sık söylediği ‘Davul başkasının, tokmak başkasının olmaz’ dediği konu budur. Böyle bir aksaklık olduğu zaman da hizmet yapılmadığı için oraya para vermediğim zaman bu sefer oradaki işçiler parasını alamayacak” dedi.

Yavaş'ın Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası’na atadığı yeni yönetim Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştı. Belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisi belediye başkanından alınarak belediye meclisine verilmişti.