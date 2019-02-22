ANALİZ | Vatikan'da çocuk istismarı konferansı: 'Drakula'ya kan bankasını teftiş yetkisi'

'Aydınlanma'nın ışığının değmediği yerde, yobazlık boy atıyor. Aydınlanma'nın sosyalizme açılmadığı yerde ise, yozluk yobazlık ile buluşuyor. Yozluğun yobazlık ile muazzam işbirliği, burjuva iktidarının alameti farikalarından biri değil miydi? Hangi olağanüstü konferans bu olağan gerçeği değiştirebilir ki!'

Bir Orta Çağ kurumu olarak Vatikan ve Katolik Kilisesi'nde skandallar hız kesmiyor. Dünyanın dört bir yanından Vatikan'a çağrılan piskoposlar, çocuk istismarı konusunda dört günlük olağanüstü toplantıya tabi tutuluyorlar.

Bu kez konu Vatikan Bank ve kara para aklama operasyonlarında yakayı ele vermek değil. Daha da kötüsü; yüzyıllardır bitip tükenmeyen, utanç verici bir suç: Çocuk istismarı.

Katolik Kilisesi'nin derin bir krizde olduğunun bir kez daha su yüzüne çıktığını dile getiren uzmanlar, çocuk istismarlarının kilisenin yapısal niteliğinden kaynaklandığı ve Katolikliği Reformasyon'dan sonra en çok sarsan konunun bu olduğu konusunda neredeyse ortak görüşe sahipler.

Yüzün üzerinde ülkeden Roma'ya gelen piskoposlara hitap eden Papa Francis, ''Küçüklerin adalet talep eden çığlıklarını duyalım'' diye dokunaklı bir giriş yaptı. Ardından, "Kilise'nin içindeki kötülüğün nasıl bertaraf edilebileceği konusunu dürüstçe değerlendirme yapmamız gerektiriyor" diye konuştu.

Çocuk istismarı konferansının birinci gününde Papa Francis, kiliseye büyük zarar verip, devasa üye kayıplarına yol açan pedofili vakaları konusunda kınama ve boş nutukların yeterli olmadığını ifade etti ve daha fazla mesafe kat edilmesi gereği için piskoposlarını motive etme kararlılığını dile getirdi. Papa, ''cesaret ve somutluk'' talebinde bulundu.

PAPA FRANCİS: 'KİLİSE'Yİ ELEŞTİRENLER ŞEYTANIN ARKADAŞLARI'

Bir yandan çocuk istismarını lanetleyen Papa, diğer yandan da ''Kilise'yi sevgisizce eleştirenler''den söz ederek, bunu yapanları ''şeytanın arkadaşı ve kuzenleri'' olmakla suçlamaktan geri kalmadı.

Papa'nın çocuk istismarlarına mı hiddetlendiği yoksa çocuk istismarını ortaya çıkartıp, hesap sorulmasını sağlayanlara mı ateş püskürdüğü pek anlaşılamadı.

Gazeteci Judy Larson, Papa'nın ''şeytanın arkadaşları'' sözlerini, ''mağdurların suratına atılmış tokat'' olarak niteledi.

Kendisi de bir pedofili mağduru olan Peter Saunders, kilisenin yaptığı intern ''araştırma''ları, ''Drakula'nın kan bankasını teftişi'' (Spiegel Online, 25 Eylül 2018) olarak değerlendirirken, haksız sayılabilir mi?

Bir başka pedofili mağduru Alman din adamı Hans Zoller, Konferans'da yaptığı konuşmada göz yaşlarını tutamayarak şunları söyledi: ''Kimse beni dinlemedi. Kimse benim göz yaşlarımı görmedi. Kendi kendime soruyorum: Tanrı beni niçin duymadı?'' (Spiegel Online, 21 Şubat 2019)

'REFORMASYON'DAN BERİ EN BÜYÜK İNANDIRICILIK KRİZİ'

Frankfurt'daki ''Sank Georgen Katolik Yüksek Okulu'' rektörü Ansgar Wucherpfennig, Deutschlandfunk'dan Christine Heuer'in kendisi ile Konferans'a ilişkin yaptığı röportajda, yaşananları Katolik Kilisesi'nin ''Reformasyon'dan beri yaşadığı en büyük inandırıcılık krizi'' olarak gördüğünü söyledi. (Deutschlandfunk, 21 Şubat 2019)

Çocuk istismarının önlenmesi konusunda kilise içinde, ''piskopslardan bağımsız danışmanlar'' ve bu danışmanların ''savcılıklarla koordineli çalışması'' tavsiyesinde bulunan Wucherpfennig, ''kuvvetler ayrılığı'' talep eden kilise mağduru inisiyatifler ile benzer düşüncede olduğunu ifade ediyor.

1946'DAN 2014'E KADAR 38 BİN 156 ÇOCUK İSTİSMARI DOSYASI

1946'dan 2014'de kadar, yalnızca Almanya'nın üç kentinde yapılan araştırmada (''Mannheim-Heidelberg-Mainz Araştırması (M-H-M Studie)'', 38 bin 156 çocuk istismarı dosyası kamuoyunun gündemine gelmişti. Bilim insanları Katolik Kilisesi yetkililerinin bütün ''işbirliği eksikliğine'' rağmen, son derece önemli verilere ulaşmışlardı.

Bu araştırma sonucunda, 1670 din adamının 3677 çocuğa istismarda bulunduğu belgelenmişti. Peter Saunders, ''Bu, buzdağının yalnızca görünen ucu'' değerlendirmesinde bulunmuştu. (Spiegel Online, Annette Langer'in haberi, 25 Eylül 2018)

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un 21 Şubat 2019 baskısında Vatikan'daki konferansa atfen verilen haberde, Limburg, Fulda ve Mainz kentlerinde çocuk istismarı sayısının 266 olduğu ifade ediliyordu. Hiç kuşkusuz, bu davalar da buzdağının yalnızca görünen kısmından ibaret.

ABD'DE 'CİNSEL İSTİSMAR BEDELİ' OLARAK 2.6 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Süddeutsche Zeitung'dan Wolfgang Jaschensky, ABD'de Katolik Kilisesi'nin 1950'den 2006 yılına dek görülen cinsel istismar davalarında toplam 2.6 milyar dolar ''tazminat bedeli'' ödediğini yazdı. (Süddeutsche Zeitung, 12 Mart 2010)

Gazeteci Wolfgang Jaschensky ''Katolik Krizi'' adlı makalesinde, İrlanda'da benzer davalar için Katolik Kilisesi'nin 14 bin mağdura 2.1 milyar avro ödediğine dikkat çekiyor. (A. g. y.)

Vatikan'ın Cizvit Papası Francis, belli ki, yalnızca kilisenin örselenen imajı ile ilgili değil. Öyle anlaşılıyor ki Papa, Olağanüstü Konferans toplamak için, en az ''imaj'' kadar, ''tazminat bedelleri''nin de önüne geçmek istiyor.

ABD ve İrlanda kadar yüksek tazminat davaları geleneğinin olmadığı Almanca konuşulan coğrafyada da, ''mağduriyet bedelini'' arttırmaya dönük çabalar var.

5 bin avro ile 25 bin avro arasında değişen ''tazminat bedelleri''ne itiraz eden Avusturya merkezli ''Kilise Şiddeti Mağdurları İnisiyatifi'', ''tazminat bedeli''nin 130 bin avroya kadar çıkartılması talebini dile getiriyor. (Kronen Zeitung, 26 Haziran 2010)

YOZLUĞUN YOBAZLIKLA MUAZZAM İŞBİRLİĞİ

İnsanlığın sorunlarına çözüm üretme iddiasındaki Orta Çağ artığı kilise, kendi din adamlarının uçkur davaları ile tarihinin belki de en derin krizine yuvarlanmış durumda. Bir yanda eriyen cemaat, diğer yanda kapitalizmin tazminat davaları üzerinden para ile acıyı çekilir kılma yozlaşmışlığı...

Aydınlanma'nın ışığının değmediği yerde, yobazlık boy atıyor. Aydınlanma'nın sosyalizme açılmadığı yerde ise, yozluk yobazlık ile buluşuyor. Yozluğun yobazlık ile muazzam işbirliği, burjuva iktidarının alameti farikalarından biri değil miydi? Hangi olağanüstü konferans bu olağan gerçeği değiştirebilir ki!

Kaynaklar:

https://www.deutschlandfunk.de/missbrauchsskandal-in-der-katholischen-ki...

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/katholische-kirche-missbrauc...

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/justiz-prueft-listen-zu-sexuellem...

https://www.sueddeutsche.de/politik/folgen-des-missbrauchskandals-die-ka...

https://www.krone.at/206808