ANALİZ I Destici AKP yolunda, BBP yol ayrımında

FETÖ soruşturmasında kazaya kurban gitmek istemeyen ve partisinden "habersiz" kendisine bir kariyer çizen Destici, partisini AKP’ye yanaştırınca tartışma başlamıştı. Tartışmalardaki son durum Destici’nin partide çok fazla tutunamayacağı yönünde. Öyle ki iddialara göre Destici BBP’den istifa edip, siyasete AKP sıralarında devam edecek.

Tayyip Erdoğan’ın etrafından kümelenen “Millet İttifakı”nın en küçük üyesi BBP’de iki önemli gelişme oldu geçen hafta. Bu gelişmelerin ilki, eski genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili duruşmada Yazıcıoğlu’nun eşi ve BBP Yöneticilerinin mevcut Başkan Mustafa Destici’ye tepki göstermesi, hatta ağır hakaretlerde bulunmasıydı. İkincisi ise birkaç gün önce yapılan açıklama: BBP yerel seçimlere bütün il ve ilçelerde kendi adayları ile katılacaktı. Yani AKP’ye çalışmayacaktı.

Bu iki gelişmenin birbirine bağlı olduğu açık. Mustafa Destici uzun zamandır partisini ittifakın içinde tutmakta zorlanıyor. Partisi ise Destici’nin AKP listesinden milletvekili seçildikten sonra bütünüyle AKP’ye angaje olduğunu ve partiyi tasfiye olma noktasına getirdiğini düşünüyor.

Tartışmanın kaynağı Mustafa Destici’nin Tayyip Erdoğan’a tek adam olmanın yolunu açan referandumda partisini “evet” demeye zorlaması. Destici’nin “evet” diyecekleri yönündeki açıklamayı partisinin bilgisi olmadan yapıldığı ileri sürülmüş, bunun üzerine parti içinde sert tartışmalar yaşanmıştı. En açık tutum ise Kahramanmaraş ve Sivas teşkilatlarından gelmişti. BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, Destici'yi “ihanet”le suçlamış, parti içindeki istişarelerde yüzde 98'lik kesimin “hayır” dediğini savunmuştu. Kızıldağ içerideki tartışmaları da kamuoyuna açıklamakta bir sakınca görmemişti. Şöyle diyordu: “Bize toplantıda ‘Bu parti tek adam partisi değildir, istişareden çıkan sonucun dışında bir açıklama yapmam’ diyen sayın genel başkan bu düşüncesinin tam tersinde bir açıklama yapmıştır ki, bu da Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını, BBP’ye gönül vermiş insanları ziyadesiyle üzmüştür.”

Sivas İl Başkanlığı ise sosyal medyadan duyurdu tepkisini. Partinin kurullarından böyle bir karar çıkmadığı belirterek Twitter hesabından yapılan açıklamada, "BBP Genel Başkanı Destici'yi kaybettik, hükümsüzdür" denildi. Eleştirilere Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur da "Tek adam rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez!" deyince Destici'den yanıt geldi: “Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanacak, hem de Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu sağlayacak...” Garanti almış gibiydi.

Fakat bu açıklama tepkileri dindirmeye yetmedi. YSK'ya sunulan vekil listesi sadece Destici’nin seçileceğini gösteriyordu. Bunun üzerine parti ittifaktan çekilmeyi tartıştı. BBP'li bir genel merkez yöneticisi, "Bir tek Destici seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik" dedi.

Ama sonuç tıpkı Destici’nin dediği gibi oldu. Erdoğan ilk turda seçildi ve ittifak Meclis’te çoğunluğu sağladı. Tek sıkıntı Destici’nin BBP adına seçilen tek kişi olmasıydı.

Bunlar BBP’de Muhsin Yazıcıoğlu’nun erken ölümü ile yaşanan depremin artçı sarsıntıları. AKP ile MHP arasında kalmış ve kaybolma tehlikesi yaşayan bir parti çünkü. AKP’den daha İslamcı, MHP’den daha milliyetçi olma şansı da yok üstelik. Onlar da mecburen bu iki partinin peşine takılarak ayakta kalmayı deniyor. Bu tartışmaların içinde bir yandan da Muhsin Yazıcıoğlu’nun adı etrafında bir efsane örülmeye, “Çok önemliydi ondan öldürdüler” yargısı yerleştirilmeye çalışılıyor. Hâlbuki bugün “FETÖ” etrafında tartışılan bütün geçmiş karanlık olayların içinde BBP’lilerin de adı geçiyordu. Hırant Dink’i öldüren de, yol veren polis ajanı da BBP’liydi. Diğer cinayetlerde de benzer bir şüphe ortaya çıktı ama her nasılsa BBP kurum olarak bu soruşturmaların dışında tutuldu. Cemaatin en güçlü olduğu zamanlarda bu partiyi taşeron olarak kullandığı bile iddia ediliyordu.

FETÖ soruşturmasında kazaya kurban gitmek istemeyen Destici, partisini AKP’ye yanaştırdı. Ama tartışmaların gösterdiği, haddinden fazla yanaştırdığı. Bu nedenle BBP’de kavga büyüyor.

Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, dava sırasında Mustafa Destici'ye “Git buradan” diye bağırmış, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da üzerine yürümüş, hatta Destici’nin yumruk yediği iddia edilmişti. Destici ise “Yumruk yediniz mi?” sorusuna “Bana yumruk atan alnının ortasına mermiyi yer” karşılığını vermişti.

Olaylara ilişkin BBP'den de açıklama yapıldı. Açıklamada "Gerek dışarıdan olsun gerekse içeriden olsun, davayı sulandırma ve akamete uğratma gayretinde olan odaklarla işbirliği içerisinde olduğuna inandığımız bazı kimseler ise hiçbir zaman boş durmamışlardır" denildi.

Tartışmalardaki son durum Destici’nin partide çok fazla tutunamayacağı yönünde. İddialara göre Destici BBP’den istifa edip, siyasete AKP sıralarında devam edecek.

Benzer bir tartışmanın MHP’de yaşanmamasının tek nedeni son seçimden tuhaf bir zaferle çıkmış olması. Özellikle Kürt illerinden alınan oy hala açıklanabilmiş değil. Öyle veya böyle, bu partilerin ayakta kalmasının tek yolu iktidara tutunmak. Ya ayakta kalacaklar ya hep birlikte düşecekler. Buna muhalefet partileri de dahil.