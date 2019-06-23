Anadolu Ajansı sonuçları ne zaman duyuracağını açıkladı

Sandıkların yüzde 30'undan fazlası açıklanırken, Anadolu Ajansı ilk sonuçları 19.30'da açıklayacağını duyurdu. YSK'nin yayın yasağını 19.15'te kaldıracağını duyurmasının ardından AA da veri akşını 19.15'ten itibaren geçeceğini duyurdu.
Pazar, 23 Haziran 2019 18:42
Sandıkların yüzde 30'undan fazlası açıklanırken, Anadolu Ajansı henüz bir sonuç açıklamadı.
AA'nın ilk sonuçları 19.30'da açıklayacağı öğrenildi. AA, YSK'nin yayın yasağını 19.15'te kaldıracağını duyurmasının ardından veri geçmeye başladı.