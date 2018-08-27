Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ABD'ye 'Türkiye' tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Rusya, Türkiye, Çin'e uygulanan ve belki de gelecekte bir başka önemli ticari partnerimize uygulanabilecek son derece plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ziyareti öncesi ABD'nin yaptırımlarına tepki gösterdi.

Maas, "Washington, Avrupa ve Almanya'yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi konusunda Avrupa ülkelerini kışkırtıyor. Rusya, Türkiye, Çin'e uygulanan ve belki de gelecekte bir başka önemli ticari partnerimize uygulanabilecek son derece plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz" dedi.

Maas, Almanya-ABD ilişkilerine ilişkin, "Transatlantik ortaklığını bilinçli, eleştirel ve hatta özeleştiriye dayalı bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.