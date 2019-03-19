Albayrak'tan enflasyon 'tahmini': Eylül gibi enflasyonda tek haneyi göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, baz etkisi ile 'Eylül ayı gibi' enflasyonda tek haneli rakamların görüleceğini, yılın 15,9 hedefinden daha iyi bir noktada tamamlanacağını öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "kredi büyümesinde toparlanmanın başladığını" söyledi ve Şubat'ta kredi tarafındaki artışın 43,5 milyar TL civarında olduğunu açıkladı. Albayrak, ayrıca yılın ilk 2,5 ayında piyasaya yaklaşık 70 milyar TL sıcak para girişi olduğunu anlattı.

Albayrak, "Bu yıl borç, finansman ihtiyacımız yok... Hazine'nin parası bol, rahat, bu yılı kapattık" diye konuştu.

'FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ'

"Köklü ve kalıcı dönüşüm için şu an ilk adımları atıyoruz. En kısa sürede faizleri ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz" diyen Albayrak, ihracat ve turizm tarafında da "göstergelerin çok olumlu olduğunu" savundu.

Enflasyonla mücadelede "katı ve kararlı" olduklarını ifade eden Albayrak, "Tanzim satışların devreye girmesiyle fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı. Mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi ve baz etkisinin de etkisiyle eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz. Enflasyonda 2019 hedefi yüzde 15,9 seviyesindeydi ancak çok daha iyi sonuç alacağız, faiz de aynı şekilde düşecek" iddiasında bulundu.

Albayrak istihdama ilişkin de, "Atılan adımlarla birlikte açıklanacak istihdam rakamlarında iyileşme göreceğiz. İstihdam taahhütlerini takip edeceğiz, gerekli adımlar atılacak" şeklinde konuştu.