Albayrak-Scholz telefon görüşmesi: Almanya ‘diplomasisi’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile ABD’nin yaptırım kararlarını ve Almanya ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi değerlendirdiği bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmede ABD’nin yaptırım kararlarını değerlendirdiği ve iki ülke arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları görüştüğü bildirildi.

Albayrak ve Scholz’un, iki ülke bakanlık heyetlerinin en kısa süre içinde karşılıklı çalışmalara başlamasının ardından 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

DW’nin haberine göre görüşme sonrasında açıklama yapan Alman Maliye Bakanlığı sözcüsü ise Scholz’un “ekonomik istikrara sahip bir Türkiye’nin Almanya’nın çıkarına olduğu” ve “Alman tarafının mevcut türbülansların giderilmesini istediği” mesajını verdiğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, Alman Maliye Bakanının Albayrak’ı Eylül ayının ikinci yarısında Berlin’de görüşmek için davet ettiğini, görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretine hazırlık niteliğinde olacağını belirtti.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya bir devlet ziyareti gerçekleştireceği açıklanmıştı. 25-26 Ekim’de ise Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in 80 kişilik bir heyetle Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in davetlisi olarak Almanya’yı ziyaret edecek Erdoğan Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek. Alman hükümeti, Erdoğan-Merkel görüşmesinde “iki taraf arasında, görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli konuların gündeme geleceğini” açıklamıştı. Erdoğan en son 2014 yılında Almanya’ya Başbakan sıfatıyla resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Altmaier’in Türkiye ziyareti programında ise ikili görüşmelerin yanısıra ekonomi ve ticaret karma komisyon toplantısı da bulunuyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin görüşüleceği komisyonun hazırlık çalışmaları yıllar önce başlatılmıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier’in Türkiye’ye 80 kişilik bir heyetle gideceği belirtiliyor.