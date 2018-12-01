Akşener'den ittifak açıklaması: Ankara'da ortak aday olabilir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisi ile CHP'nin ortak adayı olabileceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hem CHP seçmeninin hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir ismin, Ankara'da İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olabileceğini söyledi.

Bir üniversitede düzenlenen etkinlikte konuşan Akşener konuşmasında, "Belediye seçimlerine giderken İttifak'a kimisi 'işbirliği' diyor biz 'güç birliği' diyoruz ama konuşmalarımız var. Bu parti kurulduğundan beri Sayın Erdoğan'ın partisi yıkılmaz armadaydı. Bir ihtiyar ve beli bükülmüş adam düşünün iki seçimdir böyle gidiyor. Gençlere özellikle söylemek isterim kime oy verirseniz verin sandığa gidin" dedi.

HEM CHP KİTLESİNİN HEM DE SAĞ SEÇMENİN RAZI OLABİLECEĞİ BİR İSİM

CHP ile görüştüklerini belirten Akşener, "Henüz basına yansıyan 'şu şehir, bu şehir' diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara'daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. CHP'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, "İstanbul'a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi başa güreşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da adayını çıkarır. İzmir'i tartışmaya bile değmez. İyi Parti olmasaydı, biz bu partiyi kurmasaydık, AKP'nin 24 Haziran'daki seçim sonuçlarındaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir işbirliğinin, güç birliğinin oluşmasını çok istiyorum. Partim adına söylüyorum; bozan taraf biz olmayacağız. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuştu.