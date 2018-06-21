Akşener kaynaklarını açıkladı: Lüks arabalar, TRT, Suriyeliler

İyi Parti’nin Kars mitinginde konuşan cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçilmesi durumunda vaatlerini hangi kaynaklarla gerçekleştireceğini açıkladı.

Bugün partisinin Kars’taki mitinginde konuşan İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, vaatlerini hangi kaynaklarla gerçekleştireceğini açıkladı. Genç işsizlere ayda 500 lira vatandaşlık maaşı, emeklilere bayramlarda 500 lira ikramiye gibi ekonomik vaatlerde bulunan Akşener, "kaynak nerede" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

“Birinci kaynak lüks arabalara biniyor. Bakanlar, damatlar, eşler vesaire bir arabanın kirası 25 ile 28 bin lira arası. Aylık dolayısıyla 8 milyar Türk lirası tutuyor. Bu araç kiralarının parası bütçenin yüzde 1'i. Seçilir seçilmez onlara diyeceğim ki 'İnin arabalardan' ve 8 milyar Türk lirası cepte.”

Bir diğer kaynağı TRT’yi satarak yaratacağını söyleyen Akşener, “Yıllık 2,5 milyar Türk lirası sizin cebinizden giden masrafı var. Bir sürü ahmağı zengin ediyorlar” ifadeleriyle "Türkiye’de kaynağın çok" olduğunu söyledi.

Daha önce de Suriyeli göçmenleri ülkesine geri göndereceği açıklamasıyla eleştirilen Akşener, “Seçilir seçilmez Suriye ile ilişkileri düzeltecek, mültecileri esenlikli bir şekilde memleketlerine göndereceğim. 150 milyar Türk Lirası oraya harcanmış, kaynak çok” sözleriyle aynı argümanını tekrar dile getirdi.