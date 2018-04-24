Akşener-Karamollaoğlu görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR'ı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

Karamollaoğlu'nu İyi Partililer alkışlarla karşıladı.

Görüşme sonrası bir açıklamada bulunan Meral Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

Temel Karamollaoğlu ise, "Şimdi inşallah seçime gidiliyor. Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. Seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye'mizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyoruz. Bu akşam İstanbul’da Erbakan Ödülleri akşamı olacak. Oraya katılacağım. İnşallah kendileriyle tekrar görüşmemiz hafta sonuna doğru vuku bulur. Gelişmeleri son kertede neticelendirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Karamollaoğlu, gazetecilerin, 'Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı' yönündeki sorusuna ise, "Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de kendi üslubumuzca cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur" yanıtını verdi.