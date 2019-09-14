Akşener: Anahtar partiyiz

Meral Akşener, Erdoğan'la verdiği fotoğrafın siyasi nezaket olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve 'Biz anahtar partiyiz, o nedenle çekiştirilmek çok doğal' diye konuştu.

Hürriyet’ten Hande Fırat, Akşener’le “Ankara’nın kadın medya yöneticileri”nin bir araya geldiğini anlattığı haberinde Akşener’in görüş ve iddialarına yer verdi.

Akşener, Hande Fırat’ın da yer aldığı buluşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin artık işlemediğini söyledi ve Erdoğan’ın da bunu gördüğünü öne sürdü. Erdoğan’la verdikleri fotoğrafla ilgili olarak da “Siyasi nezaket dışında konumlandırılacak bir fotoğraf değil. Siyasi partiler arasında mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur” diye konuşan Akşener, “böyle bir mesajlaşma var mı” sorusuna olumsuz yanıt verirken “Biz anahtar partiyiz. O nedenle çekiştirilmek çok doğal” diye konuştu.