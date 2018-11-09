Akşener: AKP ile HDP arasında gizli görüşme yapılıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'AK Parti ile HDP arasında el altından, masanın altından ve yarın Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilecek görüşmelerin yapıldığını biliyorum' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinin girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AKP ile HDP arasında gizli görüşmeler yapıldığını iddia eden Akşener, "AK Parti ile HDP arasında el altından, masanın altından ve yarın Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilecek görüşmelerin yapıldığını biliyorum ve bunu kamuoyuyla paylaştım" derken, "29 Ekim'de bütün silahları ile davul zurna eşliğinde peşmergelerin Türkiye'den geçişini ne çabuk unuttuk? Dolmabahçe'deki o fotoğrafı ne çabuk unuttuk? Dolayısıyla dün ‘Çözüm Süreci' konusunda ‘ne kadar iyi bir iştir' diyenlerin, Türkiye'yi hendeğe itenlerin ve Türk askerinin, polisinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kanı pahasına hendekten çıkarıp geldiğini ne çabuk unuttuk? Sayın Kalın ve AK Parti unutmuş olabilir ama biz unutmadık ve tarih tekerrürden ibarettir derlerdi eskiden. Bu tarih tekerrürü yeniden ve özellikle İstanbul için başlamıştır. Hepiniz buna şahitlik edeceksiniz" ifadelerini kullandı.