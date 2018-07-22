AKP'ye ilginç uyarı: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim' dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Adnan Oktar operasyonu üzerinden AKP'ye ilginç bir uyarıda bulundu.

"Bakın uyarıyorum: Türkiye, siyasi, iktisadi, dini, sosyal, fikri anlamda çalkantılı bir döneme giriyor. Sabırlı olacağız. Artık övünmeyi, dövünmeyi bir kenara bırakalım da, aklımızı başımıza toplayalım" diyen Dilipak, "Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim. Henüz arşiv ele geçirilmedi deniyor. Arşiv yurtdışında host edilmiş, ama yabancı istihbarat örgütleri bunları servis edebilir ya da bunları şantaj için kullanabilir. Yani bu arşiv her halûkârda birilerinin ipini çekmek, ya da birilerini kullanmak için kullanılacak. Hayırlı bir iş yaptınız, süreci yönetemezseniz, bu iş döner sizi vurur" ifadelerini kullandı.