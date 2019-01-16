AKP'nin yüzde 98 oy aldığı ilçede gerginlik: Parti binasına yürüdüler

Genel ve yerel seçimlerde AKP’ye en çok oyun çıktığı ilçe olan Harran’da, partililer mevcut belediye başkanı yerine başka bir ismin aday yapılmak istendiği gerekçesiyle eylem yaptı.

AKP'nin seçimlerde en çok oyu aldığı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde AKP'nin aday çıkarmayacağı, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz yerine akrabası olan MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz'un oğlu Mahmut Özyavuz'un aday gösterileceği konuşuluyordu. Sözcü'nün haberine göre, bu söylentiler AKP'lileri ayağa kaldırdı. Harran ilçesinden yaklaşık 300 araçlık konvoyla Şanlıurfa'daki İl Binasına gelen AKP'liler, mevcut başkanı yeniden aday olarak istediklerini belirterek slogan attı. AKP'liler “Harran Ak oyların lideridir teslim edilmez”, “Rekortmen Harran, oylarına sahip çıkacak”, “Cumhurbaşkanımız Harran’a sahip çıkın”, “Reisimiz, Ak oyların lideri Harran’ın sesini duyun”, “İnadına Harran, İnadına Ak Parti" şeklinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıdı.