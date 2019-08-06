AKP'nin sigara zammından beklentisi belli oldu

Sigara fiyatlarına yapılan zamlar sonrası AKP'nin yıl sonuna kadar 6 milyar liralık bir ek gelir beklediği öğrenildi.

Sigara firmalarının sigara fiyatlarına 3 liralık zam yapması AKP'ye vergi geliri olarak dönecek.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, sigara fiyatlarına yapılan zammın enflasyonu yaklaşık 0.89 puan etkilemesi bekleniyor. Öte yandan yapılan zamlar nedeniyle bütçeye yıl sonuna kadar 6 milyar liralık bir vergi geliri geleceği hesaplanıyor. Yapılan hesaplamalara göre yıl sonuna kadar 5 milyar liralık özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 milyar liralık da KDV geliri gelecek.

Sigara üzerinde; maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi var. Ocak ayında nispi oran yüzde 63'den 67'ye çıktı. Böylece paket başına alınan maktu verginin çarpan katsayısı 9'a yükseldi. Ocak ayında düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu sıfırlanmıştı. Mayıs ayının başında sigaraların düşük fiyattan satılmasını engelleyen asgari maktu 0.2679 lira olarak geri geldi.

ENFLASYONA ETKİ EDECEK

Sigaranın enflasyon sepeti içindeki ağırlığı da yüzde 3.87. Bu durumda sigara ürünlerine yapılan zammın enflasyona etkisinin 0.89 olacağı tahmin ediliyor.