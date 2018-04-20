AKP'nin 'Sevgi Evi'nde çocuklara cinsel taciz ve şiddet!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların aile ortamında yetişmesi" amacıyla kurulan Sevgi Evleri, cinsel istismar ve çocuklara taciz haberleriyle gündemde.

Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 2014 yılı ve öncesinde yaşanan, yurt görevlileri tarafından çocuklara yönelik olarak sistematik taciz, istismar, eziyet iddialarına ilişkin olarak Uşak 5. Asliye Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. 28 çocuğun mağdur olarak bulunduğu dosyada 16 yurt yöneticisi ve çalışanı sanık olarak yargılanıyor.

Yurt yönetim memuru olarak görev yapan olan Sanık V.Ş.'nin, o dönemde 17 yaşındaki Kız Yetiştirme Yurdu gözetiminde olan mağdur K.K.'yi taciz ettiği iddia ediliyor. Yine Sanık V.Ş.'nin yurt içerisinde teşhircilik yaparak dolaştığı ve bu duruma yurtta kalan çocuklarla çalışanların şahit olduğu Bakanlık Müfettişi Raporu'nda yer alıyor.

Bunun yanında ikisi engelli olmak üzere yaşları 7 ile 16 arasında değişen çocuklara sistematik şiddet, dayak, hakaret, eziyet iddialarına yönelik olarak da yurt yöneticileri ve diğer çalışanlar hakkında da yargılama yapılıyor.

Davanın 19 Nisan 2018 tarihli duruşmasında 9 mağdur çocuk tarafından dayağın yurt bünyesinde normalleştirildiği ve bilhassa yurtta hademe olarak çalışan Sanık S.T.'nin çok sayıda çocuğu sürekli dövdüğü, hakaret ettiği, aşağıladığı da doğrulandı.

Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu davaya mağdurlar yönünden müdahillik talebinde bulundu. Komisyon adına söz alan avukatlar "Olayda işkence ve nitelikli cinsel istismar suçunun oluştuğunu bu sebeple görevli mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu ve sanıkların bir kısmının halen kamu görevlisi olması sebebiyle mağdurlara, tanıklara ve toplanacak delillere etki edebilme ihtimali olması sebebiyle tutuklanmalarını" talep etti.

Mağdur çocukların temsilcisi olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise duruşmaya katılmadı.

Uşak Barosu'nun tutuklama talebi reddedilirken, görevsizlik itirazı ise bir sonraki celse değerlendirilecek. Duruşma dinlenmeyen mağdurlar, sanıklar, tanıkların ve duruşmada hazır olmayan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün dinlenmesi için 26 Eylül 2018 tarihine bırakıldı.

Türkiye'de bugüne kadar yaşanan en kapsamlı ve sistematik taciz, istismar ve şiddet eylemlerini içeren Uşak'taki Sevgi Evleri davasına kadın ve çocuk hakları savunucusu çok sayıda kuruluşun müdahil olması bekleniyor.