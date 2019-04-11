AKP'nin kazandığı 10 ilçede Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'dan fazla oy almış

İstanbul'da AKP'nin kazandığı 10 ilçe belediyesinde Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'dan yüksek oy aldığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çekici verileri açıkladı.

AKP'li bir il yöneticisiyle konuştuğunu belirten Zeyrek, "'Kaybettik ama belliydi' dedi. O da adayın teşkilata ayak uyduramamasından yakınıyordu. 'Teşkilat elinden geleni yaptı ama aday yanlıştı' dedi. Seçim sürecinde İstanbul'da görev yapan bir AK Partili de parti teşkilatında konuşulan şu detaya dikkat çekti: AK Parti'nin kazandığı 15 ilçede AK Partili ilçe belediye başkan adayları Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan fazla oy almış. AK Parti'nin kazandığı 10 ilçede Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'dan fazla oy almış" aktarımında bulundu.