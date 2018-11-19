'AKP'nin İstanbul adayı artık belli...'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 'İstanbul’un AK Parti adayı artık belli efendim!' başlıklı yazısında, bu ismin Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

AKP'nin İstanbul adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olacağını yazdı.

"Herkes bir şeyler yazdı AK Parti İstanbul adayının kim olacağına dair. Ben de birçok şey duyuyordum bu dev metropolü AK Parti’den kimin yönetmeye aday olacağı ile ilgili ama yazmadım. Çünkü dün akşama kadar gerçekten belirsizdi kimin olacağı. Bugün yazmaya karar verdim çünkü kimin İstanbul’a aday olacağı netleşti artık!" diyen Yılman, "Evet. Yüzde 100 demiyorum çünkü siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve son dakikaya kadar her şey değişip başka bir şey olabilir… O nedenle yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum değerli okurlarım: AK Parti’nin 31 Mart’ta İstanbul’da göstereceği aday Binali Yıldırım’dır!" ifadelerini kullandı.

Yılman, dün yapılan temayül yoklamalarının sonucunda partililerin neredeyse yüzde 100’e yakınının aday olarak Binali Yıldırım’ı görmek istediğini, bunun sonucunda adayın netleştiğini yazdı.