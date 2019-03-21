AKP’nin araba ve uçak sevdası: 13 uçak, 130 bin makam aracı

İki AKP’liyi 1 milyon liralık yakıt harcayarak Yeni Zelanda’ya götüren uçak tek değil. Devletin hangarında bu tür 'hizmetler'lere tahsis ettiği 13 lüks uçak daha var. Sadece Sarayın kullandığı lüks araç sayısı 268. Bu yıl 28 adet lüks araç daha alınması öngörülüyor. İşte AKP’nin araba ve uçak sevdası…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya 238 tonluk dev uçakla gitti, geldi. Uçağın sadece yakıt maliyeti 1 milyon lira civarındaydı. Bu uçak devletin VIP hizmetlerde kullandığı tek uçak değil. Katar’ın AKP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği 400 milyon dolarlık son uçakla birlikte devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın toplam 13 uçağı var.

Fakat geçen 2017 yılında bu 13 uçağın devlete yetmediği anlaşıldı ve yeni uçak alımlarına karar verildi. Türk Hava Yolları (THY) VIP hizmetlerde kullanmak için yeni Airbus ACJ318 alacağını açıkladı. 13 olan VIP uçak sayısı yeni alımla 14'e çıktı. THY en son Cumhurbaşkanlığı için A340 – 500 tipi bir uçağı 77 milyon dolara satın almıştı.

VIP filosundaki uçak ve helikopterler şöyle:

1 adet A340-500

1 adet A330-200

2 adet A319 ACJ

1 adet Challenger 850

3 adet GULFSTREAM G550

1 adet G450

2 adet Cesna Ciatiton

3 adet Sikorsky Helikopter S-92

DEVLET FİLOSUNDAKİ UÇAKLAR

Devlete ait VIP uçak filosundaki en büyük uçak Airbus A330-200 Pestige modeliydi. TC-TUR kuyruk tesciliyle uçan A330- 200, bu unvanını A340-500’e teslim etti. Uzun menzilli 330 modeli 90 koltuk kapasiteli. A319 Corporate Jet tipi TC-ANA uçağı ise 36 yolcu kapasiteli. İtalyan Hava Kuvvetleri’nden 2005 yılında satın alınan bu uçak, 2000 model ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından kullanılmış.

Bunlardan başka 2 adet 16 koltuklu Gulfstream G550 (TC-DAP ve TC-KOP), 14’er koltuklu tescilli Gulfstream G450 ve 550 (TC-ATA ve TC-GAP) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde kalibrasyon uçağı olarak kullanıldıktan sonra kabinleri modifiye edilen, 8 koltuklu iki Cesna Ciatiton V (TC-LAA ve TC-LAB) bulunuyor. Ayrıca devlet filosunda, 3 adet de döner kanat hava aracı olarak Amerikan Sikorsky yapımı S-92 helikopter bulunuyor.

ARAÇ SAYISI DUDAK UÇUKLATICI

Sarayı ile ilgili eleştirilere “itibardan tasarruf olmaz” diye cevap veren Erdoğan'ın kaç tane aracı olduğunu biliyor musunuz?

2017 verilerine göre Erdoğan'ın emrinde 268 tane araç var. Bu araçlardan ikisi limuzin, 14 tanesi zırhlı araç, 28 tanesi 4x4 jeep, 6 tanesi ambulans, 30 tanesi motosiklet, iki tanesi itfaiye. Markalara göre dağılımı şöyle: 83 tanesi Volkwagen, 10 tanesi Audi, 33 tanesi Mercedes. Makam aracı olarak kullanılan Mercedes S600 marka aracın tanesinin fiyatı alındığı tarihte 1.5 milyon lira civarındaydı.

Bu araçların çoğunda özel ek ekipmanlar da bulunuyor. Bu Mercedes’lerden birinde 283 bin TL değerinde özel amaçlı görüntüleme ekipmanı, zırhlı jip’lerde 315 bin TL değerinde Jammer ve radyasyona karşı koruyucu özelliği olan filtreli cam takılı.

Kasko listesinde 6 tane ambulans var. 1 tanesi “hasta nakil ambulansı” olarak kayıtlı. İhale dosyasına göre, 4 ambulans için 115 TL değerinde “her ambulans içinde bulunan iç donanım tıbbi cihaz” var. Hasta nakil ambulansı olarak kayıtlı aracın içindeki sağlık ekipmanının bedeli ise 30 bin TL. Ambulansların içinde bir tanesinin iç donanımının değeri ise diğerlerinden ayrılıyor. Mercedes marka Sprinter model ambulansın iç donanım tıbbi cihaz bedeli ise 188 bin TL. Cumhurbaşkanlığı’nın emrindeki 268 aracın toplam piyasa değeri 2017 yılı itibariyle yaklaşık 54 milyon TL civarındaydı.

Fakat bu 268 araç Saray ihtiyaçlarını karşılayamadı. Cumhurbaşkanlığı için 2019 yılında 28 adet taşıt alımı öngörülüyor. 2018 yılı için de 38 adet araç alımı öngörülmüştü. Erdoğan’ın bizzat kullandığı makam aracı sayısı ise 21.

Tayyip Erdoğan’dan önceki Cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer’in 2 makam aracı vardı.

Saray’daki bu araba sevdası devletin alt kademelerinde de karşılığını buluyor. Türkiye 125 bin makam aracıyla Dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin, Fransa'da 8 bin makam aracı var.