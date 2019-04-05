'AKP'nin Ankara talebi reddedildi, mazbata verilmeli'

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, AKP'nin Ankara'da seçim sonuçlarına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

AKP'nin İstanbul'un ardından 150 bin oy farkla kaybettiği Ankara'da da seçim sonuçlarına itiraz etmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, AKP'nin Ankara'da seçim sonuçlarına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.