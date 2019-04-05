'AKP'nin Ankara talebi reddedildi, mazbata verilmeli'

AKP'nin İstanbul'un ardından 150 bin oy farkla kaybettiği Ankara'da da seçim sonuçlarına itiraz etmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, AKP'nin Ankara'da seçim sonuçlarına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.
Genel Başkan Yardımcımız @muharremerkek17 ile süreci takip ediyoruz. Ankara İl Seçim Kurulu AKP’nin kalan 14 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı itirazını REDDETTİ. YSK’nın geçmiş uygulamasına göre, @mansuryavas06’ın mazbatası takdim edilmelidir. #MazbatamızıVerin #SakinSakin
— Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) 5 Nisan 2019