'AKP'lilere oy veren babam da olsa evime almam sokağa atarım' dedi, AKP'den aday oldu

AKP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın 2014 yılında yaptığı bir paylaşımda 'Yaşlı bir Kürde yapılan işkencenin emrini veren AKP'lilere oy veren Kürt, babam da olsa evime almam, sokağa atarım' dediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıttığı Necdet Takva'nın eski mesajları yeniden gündem oldu. Uzun yıllar Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı yapan Takva'nın daha önce AKP'yi sert sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı. Odatv'de yer alan habere göre, Takva, sosyal medya üzerinden geçtiğimiz yıllarda "Kobani düşmeyecek! Gün birlik günüdür, Van halkı sokaklarda olmalı", "Yaşlı bir Kürde yapılan işkencenin emrini veren AKP'lilere oy veren Kürt, babam da olsa evime almam, sokağa atarım" şeklinde paylaşımlar yaptı.