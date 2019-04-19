AKP'li Özdağ'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması: Yanıldım...

AKP'de üç dönem milletvekilliği yapan partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 'Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir' dedi.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan ve üç dönem milletvekilliği yapan Selçuk Özdağ, başkanlık sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Bir ülkede her kurum taraf haline gelirse o ülkede parçalanma kaçınılmaz olur. (Ben de evet dedim,yanıldığımı görüyorum),Bu sistem tekrar gözden geçirilmelidir" diyen Özdağ, "CB makamı bir partiyi değil tüm milleti temsil etmelidir. Vatandaşlarını partisine göre ayırmamalıdır. Toplumsal barışın bir sigortası gibi işlev görmelidir. Taraf olan bir makam toplumu uzlaştırma, barıştırma şansını kaybeder. CB sistemi de demokrasi içinde bir alternatiftir ama partili cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Bizim gibi derin ayrılıklar yaşayan ülkelerde devletin tarafsızlığını kaybetmesi( çünkü CB makamı devleti temsil eder) ülkeyi felakete götürür" ifadelerini kullandı.