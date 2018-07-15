AKP'li Nükhet Hotar, Dokuz Eylül'e rektör olarak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla altı üniversiteye rektör atadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü'ne ise AKP'nin kurucuları arasında yer alan Nükhet Hotar atandı.

14 YIL GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

DEÜ Rektörlüğü'ne atanan Fatma Seniha Nükhet Hotar 14 yıl boyunca AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Hotar, 2017 yılındaki kongrede liste dışı kalıncaya dek kadar AKP MKYK'sında yer aldı. Son seçimde aday gösterilmeyen Eski İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, 2003 yılından 2017 yılına kadar genel başkan yardımcılığı görevini aralıksız sürdürdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 1998'de profesör oldu.

KAPATILAN DERNEĞİN BAŞKAN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Hotar'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki biyografisinde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan ilk KHK ile kapatılan Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığı bilgisi yer aldı.

'HÜKÜMETİ DEVRİMEYE ÇALIŞAN HERKES CEZA ALIR'

Nükhet Hotar, 2015 yılında İtalyan televizyon kanalı RAI'ye röportaj vermiş, gazeteci Emanuele Fiorillii'nin hapishanede olan gazeteciler hakkındaki sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Bu bağlamda hükümeti devirmeye çalışmak veya kanun dışı işler yapmak isteyen herkes ceza alır. Müteahhitlik, doktorluk veya öğretmenlik mesleği fark etmeden devlete zarar veren herkese buna göre yaptırım uygulanır. Bütün demokratik ülkelerde hukukun bu şekilde işlediği gibi bizim ülkemizde de böyle işliyor. Nitekim hiç kimse sadece gazetecilik mesleğini icra ediyor diye hapishanede bulunmuyor."