AKP'li Bülent Turan'ın yalanı böyle ortaya çıktı: Aysever'e hakaret edip inkar ettiği hesaptan Kaz Dağları paylaşımı yaptı

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever'e sosyal medya üzerinden hakaret etmesinin ardından hesabının ona ait olup olmadığı tespit edilemediği için takipsizlik kararı verilen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, aynı hesaptan Kaz Dağları için açıklamada bulundu. Aysever, konuya ilişkin 'Tipik bir siyasal islamcı iki yüzlülüğü' yorumunda bulundu.

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever'e sosyal medya üzerinden hakaret etmesinin ardından açılan davada "hesabının ona ait olup olmadığı tespit edilemediği için" takipsizlik kararı verilen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, aynı hesaptan Kaz Dağları için açıklamada bulundu.

Turan'ın profilinde hesabın onaylandığını belgeleyen mavi tık ibaresi de bulunuyor.

Bugün şehrimize #KazDağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiç birinin aklına, "2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?" diye sormak gelmedi mi!? — Bülent TURAN (@turanbulent) August 5, 2019

AYSEVER: TİPİK BİR SİYASAL İSLAMCI İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

soL'a konuşan Enver Aysever, hakarete ilişkin takipsizlik kararının verildiğini hatırlatarak, konunun üç kez mahkemeye taşınmasına karşın geri çevrildiğini belirtti. Turan'ın son paylaşımının bir delil olduğunu belirten Aysever, yaşananlara ilişkin "Tipik bir siyasal islamcı iki yüzlülüğü" yorumunda bulundu.