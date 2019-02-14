AKP'li belediyeler yandaş medyaya böyle para aktarıyor...

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AKP'li belediyelerin kurdukları şirketler aracılığıyla 'havuz medyası'na para aktardığını ileri sürdü, belge paylaştı.

İyi Parti Meclis Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Türkkan, AKP'li Esenler Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir firma üzerinden "havuz medyası"na para aktardığını ileri sürdü.

"Belediyeler, kurmuş oldukları şirketler aracılığı ile havuz medyasına nasıl para aktarıyorlar görüyor musunuz? Bu hukuksuz ve hiç bir usule uygun olmayan uygulamaların hesabı sorulmaz zannediyorlar" ifadelerini kullanan Türkkan, konuya ilişkin belge de paylaştı.