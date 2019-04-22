AKP'li başkanın ilk icraati iptal etmek oldu

Yerel seçimlerde AKP’den Kayseri Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Sahnesi’nin sahnelediği Aziz Nesin’in yazdığı “Azizname” oyununun salon tahsisini iptal etti.

Cumhuriyet Sahnesi’nin sahnelediği Aziz Nesin’in yazdığı “Azizname” oyununun salon tahsisini, yerel seçimlerde AKP’den Kayseri Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç iptal ettirdi.

Odatv'nin haberine göre, Cumhuriyet Sahnesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “31 Mart yerel seçimlerimde Kayseri’ye hizmet etmek üzere seçilen Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olmasını diler, görevinde başarılar dileriz. Keşke ilk icraatı 27 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde oynayacağımız ‘Azizname’ oyunumuzun salon tahsisinin iptal etmek olmasaydı. Tüm Kayserili tiyatro severlerden özür dileriz” denildi.

İşte o paylaşım: