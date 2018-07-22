AKP'li Alpay Özalan, İzmir'de nasıl kovulduğunu anlattı

Adaylığı AKP içinde de tartışma konusu olan eski futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, İzmir'deki seçim çalışmasında nasıl kovulduğunu anlattı.

Sabah gazetesine konuşan Özalan, "Bir ayakkabı dükkanı vardı, kadın bir işletmecisi vardı, içeri girdim, AK Parti milletvekili adayı olduğumu söyledim. 'Lütfen dışarı çıkar mısınız?' dedi. Küçük bir şok" ifadelerini kullandı.

- Seçim çalışmaları nasıl gitti? İlginç şeyler yaşadınız mı?

- Genel başkanımız 'Sahalara iniyoruz' dediğinde önce şaşırdım, bu benim bildiğim sahalardan farklıydı... Çime hakimim ama beton zemin nasıldı? Samimi bir insanımdır, bunu da karşımdakine hissettiririm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Muhalefet partisinde kemikleşmiş guruplar vardır İzmir'de, onların içine bile girdim. Hatta oradan oy bile aldım. Ama kapılardan kovulduğum da oldu.

- Aaaa nasıl?

- Karşıyaka'da esnaf gezintisi yapıyorduk. Bir ayakkabı dükkanı vardı, kadın bir işletmecisi vardı, içeri girdim, AK Parti milletvekili adayı olduğumu söyledim. 'Lütfen dışarı çıkar mısınız?' dedi. Küçük bir şok. İlk kez böyle bir şey yaşıyordum. Gülümsedim, 'Çok hoş bir hanımsınız, modern birisiniz, keşke böyle olmasaydı' deyip broşürlerimi bıraktım, çıktım. O dükkanın önünde fotoğraf çektirdim, ilk kez kovulduğum yerin önünde bir hatıram olsun istedim. Kovuldum resmen!"