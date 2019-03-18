AKP'den tam 28 ihraç kararı!

AKP, 28 parti üyesini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna gönderdi.

AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Mersinli, ihraç kararına ilişkin şunları söyledi:

"AK Parti Kırkağaç eski ilçe başkanları Erdoğan Kılınç ve Ömer Hakan Öztürk başta olmak üzere Özlem Onursal, Mehmet Emin Nohutçuoğlu, Mehmet Tekşener, Osman Bildir, Mehmet Cingal, Ethem Berber, İbrahim Özgür, Ahmet Bıyun, Mehmet Kırca, Mehmet Akman, Özcan Ergin, Hatice Berber, Güllü Aydın, Sema Nurcan Öztürk, Nesrin Çetincan, Fatma Karabıyık, Dilek Turhan, Şennur Adar, Asuman Çömlek, Arif Cihan Aşan, Edip Türel, İsmail Tekşener, Derya Özdoğan, Muharrem Can Aran, Erkurt Mert Hızman ve Muhammet Salih Aydın'ın aralarında bulunduğu toplam 28 kişinin, Kırkağaç ilçemizde Cumhur İttifakı adayına muhalif tavırlar sergilediği tespit edilmiştir.

AK Parti çatısı altında siyaset yapan bu kimliği taşıyan herkesin, partimizin siyasi hassasiyetlerine riayet etme gibi bir mecburiyeti vardır.

AK Parti'ye zarar getirmeden, ilkelerimizi korumamız gerekir. Eğer korumazsak AK Parti'nin siyasi misyonuna zarar vermiş oluruz.

Uyarılara rağmen düzelmeler söz konusu olmazsa, partimizin kurucu değerleri devreye girer.

Biz de bu kapsamda gelen şikâyetler ve il yöneticilerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kırkağaç ilçemizde partimizin kimliğine zarar getirebilecek kişileri tespit ederek gerekli çalışmayı başlattık."