AKP'den şaşırtmayan 'T A M A M' açıklaması: FETÖ, PKK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sonrası Twitter'da yüzbinlerce kişi 'T A M A M' mesajı atarken, AKP mesaj atanları yine bilindik sözlerle suçladı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter yüzbinlerce kişinin atığı "T A M A M" mesajını hedef aldı.

“Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz" diyen Ünal, "Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar ise, “Çok sayıda ülkeden bot hesaplarla algı operasyonu yapıyorlar. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinden espiyonaj örgütlerine, ihanet şebekelerinden uluslararası işbirlikçilerine, Erdoğan düşmanlarından marjinal tüm gruplara tüm unsurlar el ele vermiş" dedi.