AKP'den Muharrem İnce açıklaması: Açıklamasını takdir ediyoruz

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 'Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan sonuçlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdığı tutanaklarda YSK'nın açıkladığı rakamlarda anlamlı bir farklılık yoktur. Toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla, seçim sonuçlarını kabul ediyorum" açıklamasına ilişkin AKP'den ilk değerlendirme geldi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım" dedi.

Ünal, "Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli 'Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferiniz için çalışmanız gerekir' Siyaset böyle bir şeydir. Muharrem İnce, sayın cumhurbaşkanımızın çok değerli bulduğunu söyledi. Ben de İnce’nin sözünün değerli olduğunu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.